GZSZ-Vorschau am Freitag, den 24. Oktober: Schock für Julian - Er erfährt die Identität des Investors
Yvonne (Gisa Zach), Michael "Michi" (Lars Pape) Foto: RTL / Rolf Baumgartner

Ein Blick in die Zukunft stellt Michis Welt auf den Kopf. Und Julian erlebt sein eigenes Déjà-vu, als sich der neue Investor als unerwartete Überraschung entpuppt.

Für Michi scheint es Schicksal zu sein, als er zufällig auf Madame Futur trifft. Fasziniert wagt er einen weiteren Blick in seine Zukunft – und ist überrascht, was sie ihm zeigt. Währenddessen schöpft Julian neue Hoffnung: Ein anonymer Investor soll seinem Forschungsprojekt endlich den nötigen Schub geben. Doch als er erfährt, wer wirklich hinter dem Geld steckt, ist er fassungslos.

 

Darsteller der Folge

Mit dabei sind Lars Pape (Michael „Michi“ Bode), Gisa Zach (Yvonne Bode), Onno Buß (Julian Gerner), Wolfgang Bahro (Jo Gerner), Iris Mareike Steen (Lilly Seefeld), Katharina Fecher (Mathilda Gerner), Charlott Reschke (Johanna Flemming), Patrick Fernandez (Carlos Lopez), Lara Dandelion Seibert (Zoe Lopez) und Vera Kasimir (Madame Futur). Regie führt Clemens Löhr. Das Drehbuch stammt von Olivier Kayser, Joscha Valentin, Berthold Eversmann und Jan Friedhoff.

Sendetermine und Streaming

„Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ läuft montags bis freitags um 19:40 Uhr bei RTL. Die aktuelle Folge sowie Vorab-Episoden sind auf RTL+ im Stream verfügbar.

 