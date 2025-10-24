GZSZ-Vorschau am Freitag, den 24. Oktober: Schock für Julian - Er erfährt die Identität des Investors

1 Yvonne (Gisa Zach), Michael "Michi" (Lars Pape) Foto: RTL / Rolf Baumgartner

Ein Blick in die Zukunft stellt Michis Welt auf den Kopf. Und Julian erlebt sein eigenes Déjà-vu, als sich der neue Investor als unerwartete Überraschung entpuppt.











Für Michi scheint es Schicksal zu sein, als er zufällig auf Madame Futur trifft. Fasziniert wagt er einen weiteren Blick in seine Zukunft – und ist überrascht, was sie ihm zeigt. Währenddessen schöpft Julian neue Hoffnung: Ein anonymer Investor soll seinem Forschungsprojekt endlich den nötigen Schub geben. Doch als er erfährt, wer wirklich hinter dem Geld steckt, ist er fassungslos.