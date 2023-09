In "Sturm der Liebe" sorgt Valentinas Entführung für Entsetzen. Stella muss in "Unter uns" vor Gericht und bei "Alles was zählt" funkt es zwischen Leyla und Yannick.

Um Laura nicht zu gefährden, bleibt John nichts anderes übrig, als Zoes Anweisungen zu folgen, während er auf Saschas Hilfe hofft. John wird klar, dass Zoe Rache nehmen will. Erik hilft den Buddies, um seine Schulden bei Tuner abzubezahlen. Der würde ihm aber lieber aus dem Weg gehen und lässt ihn seine Ablehnung spüren, bis Erik der Kragen platzt und er Tuner die Meinung geigt.

19:10 Uhr, RTL: Alles was zählt

Richard kann nicht fassen, was Justus und Maximilian ihm offenbaren. Am liebsten würde er Ben sofort die Wahrheit sagen. Kilian fordert Isabelle auf, Kim aus dem Prunkwerk zu drängen. Wird Isabelle Kim auch noch das letzte nehmen, was ihr noch geblieben ist? Leyla wehrt entschieden ab, als Miray ihr Gefühle für Yannick unterstellt. Doch dann kommt es zu einem unerwarteten Zwischenfall.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Stellas Verhandlung steht an. Die zermürbenden Wochen zwischen Hoffen und Bangen fordern ihren Tribut. Stellas Kampfgeist ist am Ende. Vivien kann nicht fassen, dass Sina von Davids falschem Spiel wusste und sie nicht gewarnt hat. Sinas medizinisch integre Erklärung will da so gar nicht fruchten. Die Freunde geben ihr Bestes, um Stella aufzubauen und zu unterstützen. Letztlich bleibt ihnen nur eines: Daumendrücken.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Eleni macht sich Sorgen, weil Valentina nicht nach Hause gekommen ist. Sie spricht Leander darauf an, der tatsächlich eine Nachricht auf seinem Handy findet. Dabei ist zu hören, wie Valentinas Anruf unterbrochen wird. Er wendet sich besorgt an Werner und Robert. Diese haben am Morgen einen Brief mit einer Lösegeldforderung bekommen und mit der Ermahnung, die Polizei nicht zu informieren. Aus Sorge um Valentina sind Werner und Robert bereit, die Forderungen zu erfüllen. Hildegard will in Begleitung von Alfons zu einem Klassentreffen, aber Alfons ist sich unsicher, ob er Theo nach nur zwei Arbeitstagen schon sich selbst überlassen kann. Aber Theo gibt sich alle Mühe und bekommt Unterstützung von Julian, der als Fahrer die Gäste gut kennt und Theo mit Informationen über diese versorgt, so dass er viele Arbeiten unaufgefordert erledigt. Alfons ist beeindruckt, wundert sich aber auch.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Bei Carla und Ralf sorgt das Thema Eifersucht für Unfrieden. Warum sympathisiert Ralf mit Anette und wieso hat Carla Verständnis für Malte? Sie beschließen, nicht weiter darüber zu streiten, bis Malte beim Blutspenden Ralf damit konfrontiert, dass er mal was mit Carla hatte. Simon befreit Dilay von ihrer Angst, krank zu sein - die Blutergebnisse wurden vertauscht. Sie ist kerngesund. Und endlich gesteht Dilay, warum sie solche Panik hatte: Ihr Onkel ist viel zu früh verstorben, weil er die Anzeichen einer Krankheit ignorierte.