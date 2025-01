GZSZ-Vorschau heute: Matilda und Zoe ändern ihre Strategie (31.1.25)

1 In einem Fashion-Store wird Maren von einem jungen Typ (Onno Buß) angeflirtet... Foto: RTL

In "GZSZ" will Maren Nina ablenken. Prompt wird Nina beim Shopping von einem jungen Mann angeflirtet.











19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Matilda und Zoe ändern ihren Plan: Matilda soll Gerners Abwesenheit nutzen, um in der Bank zu glänzen, während Zoe auf Sri Lanka ihre Intrige gegen Gerner weiterverfolgt. Doch Matilda hat ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Was, wenn Zoe auf eigene Faust handelt? Maren möchte Nina von ihrem Kummer ablenken und überredet sie zu einem kurzen Shoppingtrip. In einem Modegeschäft wird sie von einem jungen Mann angesprochen.