1 Johanna (Charlott Reschke), die nicht weiß, ob sie ihren Eltern noch vertrauen kann, wird von Moritz (Lennart Borchert, l.) und Luis (Marc Weinmann) aufgefangen. Foto: RTL / Rolf Baumgartner

Jonas überrascht Flo mit einem romantischen Trip, doch ihre perfekte Idylle könnte trügerisch sein. Währenddessen versuchen Moritz und Luis, Johanna aufzufangen, die schwer enttäuscht von ihren Eltern ist.











19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Jonas überrascht Flo mit einer Fahrt nach Brandenburg. Als er ihr zusätzlich den alten Wagen ihres Vaters schenkt und sie an einem abgelegenen See halten, scheint das Glück perfekt. Doch Gerner und Katrin können nicht verhindern, dass sich Johanna verstört von ihnen abwendet. Während Johanna nicht glauben kann, was ihre Eltern getan haben, fürchten Gerner und Katrin, Johanna endgültig verloren zu haben.