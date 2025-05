„Sturm der Liebe“-Vorschau vom 30. Mai 2025 Larissa fällt es schwer, den Schein zu wahren

Michael will wissen, was Erik bedrückt – und bietet ihm eine ungewöhnliche Lösung an. Während Erik sein inneres Leid symbolisch verbrennt, gerät Sophia in echte Gefahr. Larissa kämpft mit ihrer Fassade und einem Geheimnis, das sie fast erdrückt.