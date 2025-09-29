GZSZ-Vorschau heute: Lilly bekommt einen unerwarteten Anruf (29.9.25)

Lilly will mit Alicias Hilfe herausfinden, wo Julian sich in Indonesien aufhält, um mit ihm zu reden. Als die Suche scheitert, gibt sie auf - bis plötzlich ein Anruf alles verändert. Erik überzeugt Robin, dass er die Aggressivität seines Vaters nicht geerbt hat, und feiert mit ihm dessen Geburtstag auf seine Art. Sie gehen auf den Bolzplatz Fußball spielen, doch dort stößt noch jemand zu ihnen.

"Gute Zeiten, schlechte Zeiten" erzählt das Leben einer fiktiven Berliner Nachbarschaft, in der Liebe, Freundschaften und Intrigen ständig für neue Dramen sorgen. Große Storys sind oft Affären, plötzliche Todesfälle, Entführungen, Unfälle oder überraschende Rückkehrer. Gesellschaftliche Themen wie Rassismus, Drogen, Coming-out, Depression oder häusliche Gewalt werden regelmäßig aufgegriffen und mit aktuellen Fragen aus Politik oder Social Media verknüpft. Ein paar Figuren sind seit Jahrzehnten dabei, andere tauchen kurz auf, stiften Chaos und verschwinden wieder. Jede Folge endet mit einem Cliffhanger, der zum Weiterschauen zwingt. Dazu kommt der Promi-Faktor: Manche Schauspieler starteten hier ihre Karriere, etwa Jeanette Biedermann oder Yvonne Catterfeld.

GZSZ bei RTL+

Wer ein Abo bei RTL+ besitzt, kann die Folgen im Voraus und auch im Nachgang streamen. Außerdem läuft die aktuelle TV-Folge auch am Folgetag im Morgenprogramm von RTL.