GZSZ-Vorschau heute: Lilly bekommt einen unerwarteten Anruf (29.9.25)

In "GZSZ" redet Erik Robin aus, die Aggressivität von seinem Vater geerbt zu haben.
19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten
Lilly will mit Alicias Hilfe herausfinden, wo Julian sich in Indonesien aufhält, um mit ihm zu reden. Als die Suche scheitert, gibt sie auf - bis plötzlich ein Anruf alles verändert. Erik überzeugt Robin, dass er die Aggressivität seines Vaters nicht geerbt hat, und feiert mit ihm dessen Geburtstag auf seine Art. Sie gehen auf den Bolzplatz Fußball spielen, doch dort stößt noch jemand zu ihnen.