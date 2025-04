GZSZ-Vorschau heute: Paul kann sich nicht mehr zurückhalten (29.4.25)

1 Katrin (Ulrike Frank, r.) freut sich mit Maren (Eva Mona Rodekirchen): Neue Liebschaft? Foto: RTL / Rolf Baumgartner

In "GZSZ" geht Julians und Marens geplantes Date schief. Pauls Emotionen brechen aus ihm heraus.











19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Julian und Maren freuen sich auf ihr fest geplantes Date am Dienstagnachmittag - doch bei beiden funkt etwas dazwischen. Maren schafft es noch, Jonas loszuwerden, während Julian in einem Termin mit Erik festhängt. Paul hält sein Versprechen und begleitet Kate zum Gottesdienst in Helenas Freikirche. Doch als sie unterwegs auf Helena und deren Mutter treffen, kann Paul sich nicht länger zurückhalten - es kommt zum Eklat.