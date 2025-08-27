GZSZ-Vorschau heute: Wird Maren ihrer Tochter die Wahrheit sagen? (27.8.25)

Maren erfährt in "GZSZ", dass Lilly Gefühle für Julian entwickelt.
19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten
Maren entdeckt, dass Lilly Gefühle für Julian hegt. Soll sie ihrer Tochter nun die Wahrheit gestehen? John zeigt sich fürsorglich gegenüber seiner Tochter, während Zoe wütend reagiert, weil er ihr Clara vorenthält. Carlos gelingt es nur mühsam, Zoe zu bremsen - da trifft sie schon der nächste Schlag. Jonas und Moritz suchen Aushilfen für ihre Bar, und ausgerechnet der Mann, den Moritz geghostet hat, bewirbt sich.