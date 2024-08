1 Katrin (Ulrike Frank, r.) ist schwer irritiert, als sie kapiert, dass Tobias (Jan Kittmann) bei der Agentur mitmischt. Links Emily (Anne Menden) Foto: RTL / Rolf Baumgartner

Moritz ist wenig begeistert von seinem neuen Kollegen, doch der entpuppt sich als Überraschung. Katrin erfährt von Tobias' Beteiligung am Bertoie-Projekt und muss sich einer schweren Entscheidung stellen.











19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Moritz ist wenig begeistert von der Ankunft seines neuen Kollegen, weshalb Luis ihn damit aufzieht. Doch der neue Kollege stellt sich als sympathischer Typ heraus, was Luis unvorbereitet trifft. Durch einen unglücklichen Zufall erfährt Katrin von Tobias' Beteiligung am Bertoie-Projekt, was sie nicht akzeptieren will. Emily macht ihr klar, dass dadurch der Auftrag auf dem Spiel steht. Wie wird Katrin reagieren?