1 Wird Zoe (Lara Dandelion Seibert) Gerner (Wolfgang Bahro) ihre gesamten Anteile an der Bank unter Wert verkaufen? Foto: RTL / Rolf Baumgartner

Nihat beschließt in "GZSZ", endlich sein Leben aufzuräumen.











19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Hat Gerner Zoe endlich in die Ecke gedrängt, wie er es geplant hat? Wird sie ihre Anteile an der Bank aufgeben, um das Lösegeld für Clara zu zahlen? Nihat fasst einen Entschluss: Er will sein Leben neu ordnen und endgültig reinen Tisch machen.