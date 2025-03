GZSZ-Vorschau heute: Wird Gerner ahnungslos in Zoes Falle tappen? (26.3.25)

1 Desillusioniert schiebt Gerner (Wolfgang Bahro) seine Symptome auf seine Demenzerkrankung. Katrin (Ulrike Frank) versucht ihn zu beruhigen. Foto: RTL / Rolf Baumgartner

Carlos muss in "GZSZ" erkennen, dass er Erik unterschätzt hat. Trotzdem gibt es alles für den Sieg.











19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Wird Gerner ahnungslos in Zoes Falle tappen? Und wer muss am Ende als Sündenbock herhalten? Während Philip und Jessica sich auf ein entspanntes Wochenende in trauter Zweisamkeit freuen, entwickelt sich ihr geplanter Rückzug zu einer geselligen Runde zu viert. Carlos gibt alles, um seinen Sieg sicherzustellen, doch er hat Erik als Konkurrenten unterschätzt.