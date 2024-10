GZSZ-Vorschau heute: Lars steht vor seinem nächsten Problem (25.10.24)

1 Lars (Hardy Krüger) hofft auf einen Neuanfang mit Lilly (Iris Mareike Steen). Foto: RTL / Rolf Baumgartner

In "GZSZ" wollen Erik und Paul mit Tobias bei Nihat einziehen. Diese stellt eine Bedingung auf.











Link kopiert



19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Lars glaubt, endlich eine Last losgeworden zu sein, als sich schon das nächste Problem anbahnt. Ein Neustart in Sicht? Wegen eines größeren Schadens in ihrer Wohnung wollen Erik und Paul mit Tobias bei Nihat einziehen. Doch Nihat stellt eine Bedingung: Die drei müssen erst beweisen, dass sie als Mitbewohner geeignet sind. Alles scheint gut zu laufen – bis Erik unerwartet scheitert …