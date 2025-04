1 "GZSZ": Nina (r.) appelliert an Maren, sich nicht unnötig um die gute Zeit mit Julian zu bringen. Foto: RTL / Rolf Baumgartner

In "GZSZ" rät Nina Maren, sich nicht zu viele Sorgen um ihre Beziehung zu Julian zu machen.











Link kopiert



19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Maren klagt Nina gegenüber, warum alles immer so kompliziert sein muss - doch die sieht das gelassener und meint, es komme nur auf die richtigen Umstände an. Paul will Alicia mit dem Männertrip nach Ko Samui nicht vor den Kopf stoßen und schlägt gleich einen gemeinsamen Urlaub im Anschluss vor. Dabei merkt er nicht, dass er Alicia damit in ein Dilemma bringt.