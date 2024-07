1 "GZSZ": Erik malt Toni den geplanten Ausflug in den schönsten Farben aus. Foto: RTL / Rolf Baumgartner

In "GZSZ" geht Eriks Plan für einen romantischen Trip mit Toni schief. Alicia sorgt sich um Carlos.











19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Carlos verletzt sich und verbringt eine Nacht im Krankenhaus. In der Zwischenzeit ist Alicia besorgt und fragt sich, ob sie zu streng zu ihm war. Erik beschreibt Toni den geplanten Ausflug in romantischen Farben. Leider geht seine Überraschung schief, aber er will nicht aufgeben.