1 Zwischen Flo (Pauline Afaja) und Jonas (Felix van Deventer) herrscht an ihrem gemeinsamen Abend noch eine gewisse Anspannung. Foto: RTL / Rolf Baumgartner

In "GZSZ" stellt Jonas alles in Frage. Carlos fühlt sich schlecht, weil er Erik beklaut hat.











19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Obwohl Flo und Jonas voreinander so tun, als wäre alles in Ordnung, merkt man unterschwellig, wie angespannt beide sind. Bis Jonas schließlich alles in Frage stellt. Carlos hat Eriks Geld gestohlen. Er fühlt sich schlecht, da das Geld nur für ein paar Tage reichen würde. Also entscheidet er sich für einen taktischen Zug, um das Eis mit den WGlern zu brechen.