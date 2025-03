1 Emily (Anne Menden, r.) macht Katrin (Ulrike Frank) klar, dass ihre große Geste kein Freundschaftsdienst war. Foto: RTL / Rolf Baumgartner

In "GZSZ" bekommt Matilda zu spüren, was es heißt, Zoes Marionette zu sein.











Link kopiert



19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Matilda muss am eigenen Leib erfahren, was es bedeutet, von Zoe kontrolliert zu werden. Während Emily ihren Kummer bei ihren Brüdern ausweint, gibt Katrin Maren ein wichtiges Versprechen. Ninas Neugier ist stärker als ihre Zweifel - zum ersten Mal in ihrem Leben betritt sie eine für sie völlig unbekannte Welt.