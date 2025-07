Anne Hathaway ist als Andy Sachs zurück "Der Teufel trägt Prada 2": Das verraten die ersten Bilder vom Set

Erste Aufnahmen vom Set zur "Der Teufel trägt Prada"-Fortsetzung zeigen Anne Hathaway in einem bunten Maxikleid und schwer beschäftigt: Mit einem Rollkoffer in der einen Hand und dem Handy am Ohr überquert sie lachend eine Straße.