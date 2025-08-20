GZSZ-Vorschau heute: Johanna muss eine Entscheidung treffen (20.8.25)

In "GZSZ" will Johanna dem Ruf ihres Vaters folgen und in der Bank einsteigen.
19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten
Tobias genießt es, sich durch Alicia ablenken zu lassen, doch je näher ein wichtiger Termin rückt, desto stärker kehrt seine Anspannung zurück. Johanna plant, der Spur ihres Vaters zu folgen und in der Bank einzusteigen. Damit es nicht zu einem Skandal kommt, soll sie das Interview mit Jonas über ihren Streaming-Fake absagen. Nun steht sie vor der Wahl zwischen ihm und ihrer Familie.