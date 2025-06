1 "GZSZ": Emily (v.) hat sich vor Tobias (h.) blamiert. Foto: RTL / Rolf Baumgartner

In "GZSZ" blamiert sich Emily vor Tobias. Zoe verlangt Rückhalt von Julian.











19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Zoe verlangt von Julian Rückendeckung und konfrontiert ihn mit belastendem Material über seine Rolle in der Intrige gegen Gerner. Emily bringt sich gegenüber Tobias in eine unangenehme Lage. Nihat gerät an seine Grenzen und verletzt dabei ungewollt Lilly.