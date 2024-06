1 Katrin (Ulrike Frank) und Gerner (Wolfgang Bahro) hoffen auf einen weiteren Beweis für Rosa Betrug. Foto: RTL / Rolf Baumgartner

In "GZSZ" hoffen Katrin und Gerner, weitere Beweise für Rosas angebliche erste Ehe zu finden.











19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Gerner will in den Ort reisen, in dem Rosa vor ihrer Flucht in den Westen gelebt hat. Katrin begleitet ihn, in der Hoffnung, weitere Beweise für Rosas angebliche erste Ehe zu finden. Nach dem Streit mit dem Paar überlegt Moritz angespannt, was er nun tun soll. Doch das Paar lenkt ein und will bei der Kampagne weiter mitmachen. Moritz ist erleichtert, stellt jedoch neue Bedingungen.