GZSZ-Vorschau heute: Toni macht sich Sorgen um Erik (19.3.25)

1 Toni (Olivia Marei) und Erik (Patrick Heinrich) sind von Julians und Nihats Teamgeist begeistert und freuen sich auf eine Zusammenarbeit. Foto: RTL / Rolf Baumgartner

In "GZSZ" will Matilda nicht, dass Gerner ihr seine Anteile an der Bank überschreibt.











19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Matilda fühlt sich unwohl, als Gerner ihr seine Anteile an der Bank überschreiben will. Da sie um seinen Gesundheitszustand weiß, versucht sie, auf ihn einzuwirken. Doch dann schaltet sich Zoe in ihre Überlegungen ein. Während Toni sich Sorgen um Erik macht, ist sie empört, dass Nihat und Julian wichtige Entscheidungen ohne ihn treffen. Doch als sie sieht, mit welcher Motivation das Trio loslegen will, weicht ihre Skepsis.