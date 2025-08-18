GZSZ-Vorschau heute: Johannes enthüllt Zoe vor Gericht (18.8.25)

In "GZSZ" treibt Matilda die Abstimmung über die Bankleitung wie geplant voran.
19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten
Matilda bringt die Abstimmung zur Bankleitung wie geplant voran. Johanna ist hin- und hergerissen, ob sie ihr Stimmrecht nutzen soll. Alles deutet darauf hin, dass Julian das Rennen macht. Als Zoe vor Gericht Johns zerrüttete Ehe thematisiert, bringt ihn das so sehr auf die Palme, dass er ausgerechnet jetzt Zoes kriminelle Vergangenheit enthüllt - obwohl er es besser wissen müsste.