"Jurassic World: Die Wiedergeburt" Scarlett Johansson funkelt bei Weltpremiere in London

Die Weltpremiere von "Jurassic World: Die Wiedergeburt" verbreitete am 17. Juni Dschungelflair in London - mit grünem Teppich und wilden Pflanzen. Doch Scarlett Johansson bot dazu einen Kontrapunkt: Sie kam in einem eleganten Abendkleid.