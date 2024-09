GZSZ-Vorschau heute: Toni und Erik geraten in Schwierigkeiten (17.9.24)

1 Moritz (Lennart Borchert) verschweigt vor Katrin (Ulrike Frank) seine Probleme. Foto: RTL / Rolf Baumgartner

In "GZSZ" bekommen Toni und Erik Probleme mit dem Ordnungsamt. Luis ist von seinen Gefühlen verwirrt.











Link kopiert



19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Luis ist hin- und hergerissen aufgrund seiner verwirrenden Gefühle. Er will Moritz nicht verletzen und versucht, an ihrer Beziehung festzuhalten. Doch wird das auf Dauer funktionieren? Währenddessen geraten Toni und Erik in Schwierigkeiten mit dem Ordnungsamt und müssen ihr Floß früher als geplant zu Wasser lassen. Trotz aller schlechten Vorzeichen verläuft die Jungfernfahrt zunächst gut - bis sie plötzlich vor einer neuen Herausforderung stehen.