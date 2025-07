Trauer um Joanna Bacon "Tatsächlich... Liebe"-Star mit 72 Jahren gestorben

Die britische Schauspielerin Joanna Bacon ist im Alter von 72 Jahren an Krebs gestorben. Bekannt wurde sie durch ihre Rolle in "Tatsächlich... Liebe" und zahlreiche TV-Auftritte in beliebten britischen Serien.