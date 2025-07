1 Vanessa (Julia Augustin) lässt Johannes (Maximilian Schneider) diplomatisch auflaufen. Foto: RTL / Julia Feldhagen

In "GZSZ" hat Tobias eine ernste Bitte an Katrin.











19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Matilda möchte ganz in Gerners Sinne handeln, doch dann fällt Julian ihr unerwartet in den Rücken. Tobias richtet eine ernste Bitte an Katrin, aber wird sie sich darauf einlassen? Jonas und Moritz müssen eine herbe Niederlage einstecken. Jetzt stellt sich die Frage: Woher sollen sie den Mut nehmen, um weiterzumachen?