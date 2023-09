1 "GZSZ": Michis (l.) Gefühle für Maren sind noch nicht erloschen. Foto: RTL / Rolf Baumgartner

In "GZSZ" ist sich Michi nicht sicher, ob er noch Gefühle für Maren hat. Was sonst noch am heutigen Donnerstag passiert, lesen Sie hier.











19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Laura will sich wegen Zoe nicht verrückt machen, doch sie verspürt eine nie gekannte Angst. John will ihr beistehen: Verpflichtet er Gerner, um jedes Restrisiko auszuräumen? In der Nacht vor seiner Hochzeit hat Michi eine magische Begegnung mit Maren. Während Nicole es kaum erwarten kann, Michis Frau zu werden und Maren sich von ihrer Liebe verabschiedet, bezweifelt Tobias, dass Michi sich seiner Gefühle wirklich sicher ist.