GZSZ-Vorschau heute: Matilda gerät ins Visier (13.12.24)

1 Moritz (Lennart Borchert, l.) bedauert, was er von Michael "Michi" (Lars Pape) gehört hat. Foto: RTL / Rolf Baumgartner

In "GZSZ" ist Matilda weiterhin damit beschäftigt, Gerner zu manipulieren. Doch dann gerät sie ins Visier.











Link kopiert



19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Matilda gibt weiterhin vor, sich für Gerner als Tochter zu interessieren, und wiegt ihn so in trügerischer Sicherheit. Sie ahnt jedoch nicht, dass sie bei einem gemeinsamen Essen im Mauerwerk selbst ins Visier gerät. Derweil ist Moritz wenig begeistert davon, Luis' neuen Freund für die Agentur zu kontaktieren. Da dieser scheinbar auf Weltreise ist, fragt sich Moritz automatisch, was Luis tatsächlich vorhat. Doch Antworten darauf zu finden, gestaltet sich als schwierig.