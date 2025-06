Matilda will ihren Plan gegen Zoe in die Tat umsetzen

1 Bei Toni (Olivia Marei, l.) und Erik (Patrick Heinrich) steigt vor der Hochzeit die Nervosität. Rechts Jessica (Nina Ensmann) Foto: RTL / Rolf Baumgartner

In "GZSZ" feilen Yvonne und Michi an ihrem Song für den Schlagerwettbewerb.











19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Toni und Erik blicken optimistisch in die gemeinsame Zukunft. Matilda hingegen hat nur eines im Sinn: ihren Plan gegen Zoe in die Tat umzusetzen. Yvonne und Michi bereiten sich voller Eifer auf den Schlagerwettbewerb vor und arbeiten an ihrem Song. Doch sie merken schnell: So leicht, wie gedacht, wird der Auftritt nicht.