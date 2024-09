GZSZ-Vorschau heute: Flo vertraut sich Jonas an (12.9.24)

1 Yvonne (Gisa Zach, M.) und Kathi (Catrin May, r.) freuen sich, dass Jessica (Nina Ensmann) wieder in der Stadt ist. Foto: RTL / Rolf Baumgartner

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Jessica hat eine Prüfung nicht bestanden und muss ihre Ausbildung für ein Jahr unterbrechen. Philip bietet an, in dieser Zeit für ihren Lebensunterhalt zu sorgen, aber Jessica fühlt sich dadurch erneut wie eine Vorzeigefrau. Flo gibt nicht auf und schließlich vertraut sich Jonas ihr vollständig an. Obwohl er versucht, stark zu bleiben, droht Jonas, emotional abzurutschen. Kann Flo ihm helfen?