In "Rote Rosen" entdecken Dilay und Simon einen negativen Pictogram-Post über Fair Underwear. Valentina will in "Sturm der Liebe" den Fürstenhof verlassen. In "Alles was zählt" gerät Miray unter Druck, weil immer mehr Gäste ihre Feier absagen.

Nicole gesteht Michi, dass sie die ganze Zeit Bescheid wusste. Überfordert stellt sie alles infrage. Doch als Nicole entdeckt, dass Michi zu Maren geht, bekommt sie es mit der Angst zu tun. Nihat bietet sich an, für ein paar Stunden auf Pauls Sohn Tom aufzupassen. Doch als sein theoretisches Wissen versagt, ist er überfordert.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Miray ist unter Druck, weil immer mehr Gäste die Feier absagen, deshalb lässt sie sich auf einen teuflischen Deal ein. Kim kann es nicht fassen, als sie Schadensersatzforderungen erhält. Richard und Simone wollen deshalb, dass Maximilian Kims Schulden bezahlt. Hannas Vorfreude auf ihr Date wird durch einen heftigen Streit mit Daniela ausgebremst. Kevin schafft es, Hanna von ihrem Kummer abzulenken.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Benedikt überrascht seine Angestellten nach seiner Rückkehr als Chef mit einem neuen Führungsstil. Das bleibt nicht Benedikts größter Moment des Tages. Cecilia will Lulus Abwesenheit nutzen, um ihre sturmfreie Bude so richtig zu genießen. Leider kommt das bei Paula anders an, als es gemeint ist. Vivien schafft es, Tobias den gehörnten Bräutigam vom Hals zu schaffen und findet dadurch zurück zu ihrer alten Spontanität.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Am Tag nach der Versöhnung verlassen Ottos Eltern den "Fürstenhof" wieder. Beim Abschied bietet Ottos Vater seinem Sohn überraschend die Marketingposition im Familienunternehmen in Brüssel an. Otto ist erstaunt, will allerdings ablehnen, weil er sich eine Fernbeziehung mit Valentina nicht vorstellen kann. Doch da hat er die Rechnung ohne Valentina gemacht, denn sie hat zwischenzeitlich organisiert, dass sie ihre Ausbildung im Hotel ihres Onkels beenden kann. Sie können gemeinsam nach Brüssel gehen.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Dilay und Simon entdecken auf Pictogram geschockt einen negativen Post über Fair Underwear: Angeblich sorgt das Tragen der Unterwäsche für einen Hautausschlag. Zur Erleichterung entpuppt sich der Vorwurf als Missverständnis. Doch dann kommt es noch schlimmer: Trittbrettfahrer nutzen den Post für rassistische Vorwürfe gegen die türkischen Näherinnen. Carla und Ralf versöhnen sich wieder. Er verspricht Carla, sich aus der Geschäftsidee zwischen Malte und ihr rauszuhalten. Doch er traut Malte nicht und stellt heimlich Nachforschungen über dessen Geschäfte an. Carla will Ralfs Bedenken aber nicht hören und geht den Deal mit Malte ein. Daraufhin droht Ralf Malte: Wehe, er schadet Carla!