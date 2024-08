Moritz will wissen, was in Bratislava passiert ist

1 Lars (Hardy Krüger) überwindet seine Unsicherheit und hilft Jonas (Felix van Deventer) die Treppe hinunter. Rechts Flo (Pauline Afaja) Foto: RTL / Rolf Baumgartner

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Moritz will von Luis wissen, was genau in Bratislava passiert ist. Wird Moritz daraus eine große Sache machen? Toni findet online einen Motor für Eriks und ihr Floß zu einem günstigen Preis. Ablenkung führt dazu, dass sie das Kleingedruckte überfliegt und zugreift. Doch als der Motor am nächsten Morgen geliefert wird, erlebt sie eine Überraschung.