GZSZ-Vorschau heute: Plant Zoe etwas gegen Paulina? (12.6.25)

1 "GZSZ": Zoe will sich von Carlos nicht in die Karten schauen lassen. Foto: RTL / Rolf Baumgartner

In "GZSZ" muss Carlos befürchten, dass Zoe etwas gegen Paulina plant.











19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Carlos hat den Verdacht, dass Zoe etwas gegen Paulina plant. Während Zoe ihn an ihrer Verzweiflung über Clara teilhaben lässt, bemüht sich auch John um Nähe zu seiner Tochter - ohne zu ahnen, was er damit in Gang setzt. Yvonne und Michi werden eingeladen, bei einem Schlagerwettbewerb mitzumachen, doch Yvonnes mangelnde Begeisterung droht, alles zu sabotieren. Wird sie die Herausforderung annehmen?

Folge schon gesehen? >> So geht es am 12.6. weiter