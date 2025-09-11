GZSZ-Vorschau heute: Was steckt hinter Yvonnes Verhalten? (11.9.25)

In ‚GZSZ‘ rätselt Michi über Yvonnes merkwürdiges Verhalten.
19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten
Katrin, Johanna und Matilda glauben zunächst, davongekommen zu sein. Doch dann taucht ein sensationsheischendes Video über die Familie Gerner auf. Michi wundert sich über Yvonnes seltsames Verhalten. Was steckt dahinter? Moritz freut sich über ein entspanntes Date, das er einfädeln konnte. Während er die unbeschwerte Sommerstimmung genießt, muss Jonas sich mit seinen Gefühlen für Johanna auseinandersetzen.