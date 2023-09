1 "Alles was zählt": Chiara (l.) ist von Ava enttäuscht. Foto: RTL / Julia Feldhagen

In "Sturm der Liebe" schreibt Michael in Roberts Namen eine E-Mail an Nicole. Lulu kann in "Unter uns" nicht aufhören, an Mario zu denken. In "Alles was zählt" enttäuscht Ava Chiara mit einer unerwarteten Entscheidung.











19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Maren wird das Gefühl nicht los, dass sie die Frau ist, die an Michis Seite gehört. Katrin gibt ihr zu verstehen, was sie an ihrer Stelle tun würde. Lilly fragt sich, ob es richtig ist, den Kinderwunsch aufzuschieben. Währenddessen hofft Nihat, dass Lilly vielleicht doch schon früher schwanger wird. Doch Lilly hat die Zügel in der Hand.