GZSZ-Vorschau heute: Emily bringt sich in Schwierigkeiten (10.10.24)

1 Emily (Anne Menden) behagt die Aussicht, mit Tobias (Jan Kittmann) eine Nacht im gleichen Hotel zu verbringen, ganz und gar nicht. Foto: RTL / Rolf Baumgartner

In "GZSZ" erlebt Emily einen pannenreichen Roadtrip mit Tobias. Jessica ist vor John nach wie vor peinlich berührt.











Link kopiert



19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Emily ist genervt davon, dass sie mit Tobias für den Bertoie-Auftrag in ein Hotel fahren soll. Sie versucht, den Termin so kurz wie möglich zu halten, doch schon die chaotische Anreise bringt sie in Schwierigkeiten. Jessica ist es unangenehm, als John sie beim Telefonsex mit Philip erwischt. Sie versucht, das Missgeschick wieder gutzumachen, bis John ihr klarmacht, dass er und Laura nichts anderes tun.