GZSZ-Vorschau heute: Emily fühlt sich von Tobias unter Druck gesetzt (10.1.25)

1 "GZSZ": Matilda (r.) überrascht Zoe (l.), als sie darauf besteht, dass sie die Regeln ihrer Zusammenarbeit bestimmt. Foto: RTL / Rolf Baumgartner

In "GZSZ" überrascht Matilda Zoe mit einer klaren Ansage. Emily zieht sich von Tobias zurück.











19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Emily zieht sich erneut zurück, was Tobias in dem Glauben bestärkt, dass sie aus Loyalität zu Katrin keine gemeinsame Zukunft zulassen will. Seine offenen Worte an Katrin setzen Emily jedoch zusätzlich unter Druck. Matilda macht Zoe unmissverständlich klar, dass sie Gerner nicht schaden wird. Gleichzeitig erkennt sie, dass ihr selbst keine bessere Idee einfällt und Zoes Plan auch Vorteile haben könnte. Nun steht Matilda vor einer schwierigen Entscheidung.