GZSZ-Vorschau heute: John erwischt Jessica in einer peinlichen Situation (9.10.24)

1 "GZSZ": Jessica fühlt sich in der Wohnung von Philip und John (r.) ein wenig fehl am Platz. Foto: RTL / Rolf Baumgartner

In "GZSZ" erwischt John Jessica in einer peinlichen Situation. Gerner will sich von Zoe nicht noch einmal manipulieren lassen.











19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Jessica möchte sich stärker in ihre neue "Familie" einbringen. Sie punktet bei John, als sie ihm bei einem Problem hilft, doch kurz darauf gerät sie in eine extrem peinliche Situation, in der John sie erwischt. Gerner sieht sich gezwungen, bei Zoe in Bezug auf Carlos nachzugeben, aber er wird sich von ihr kein weiteres Mal manipulieren lassen. Sobald sich eine passende Gelegenheit bietet, plant er, Zoe loszuwerden.