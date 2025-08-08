Erik wird in "GZSZ" klar, dass er Toni um nichts in der Welt verlieren möchte. Während Zoe und Carlos planen, mischt sich John ein – mit klaren Absichten.

Erik wird klar, wie wichtig ihm Toni ist, und ergreift spontan die Initiative, um sie zu halten. Doch Matilda wirft ihm vor, mit ihren Gefühlen zu spielen. Johanna hadert damit, Berlin nicht besucht zu haben – nicht ahnend, dass Julian und Matilda sie anlügen. Zoe und Carlos arbeiten an ihrer gemeinsamen Zukunft, stoßen aber auf Widerstand: John erhebt Ansprüche auf das Sorgerecht für Clara – und zeigt dabei wenig Rücksicht.

GZSZ auf RTL+ sehen

Mit einem RTL+-Abonnement lassen sich die Folgen sowohl vorab als auch nach der regulären TV-Ausstrahlung streamen. Außerdem wird die jeweils aktuelle Episode am folgenden Morgen noch einmal im RTL-Programm wiederholt.

Gute Zeiten, schlechte Zeiten – Deutschlands erfolgreichste Daily Soap

„Gute Zeiten, schlechte Zeiten“, kurz GZSZ, ist die bekannteste und zugleich langlebigste tägliche Serie im deutschen Fernsehen. Seit 1992 läuft sie werktags um 19:40 Uhr auf RTL und hat sich längst zu einem festen Bestandteil der Popkultur entwickelt. Der Schauplatz ist Berlin – genauer gesagt der fiktive Kollekiez mit zentralen Orten wie dem Mauerwerk, dem Vereinsheim oder dem Kiezkauf.

Im Zentrum stehen die Geschichten rund um Freundeskreise, Familien und Paare – mit all ihren Höhen und Tiefen. Thematisch deckt GZSZ ein breites Spektrum ab: Beziehungsprobleme, Eifersucht, Freundschaft, Verrat, Krankheit, Karriere, Gewalt und Sucht – oft nah an gesellschaftlichen Themen, manchmal zugespitzt erzählt, aber stets mit Fokus auf den Figuren.

Viele Rollen sind über Jahre hinweg gewachsen und beim Publikum beliebt – etwa Jo Gerner, eine Schlüsselfigur der vergangenen Jahrzehnte. Gleichzeitig bringen neue Charaktere und regelmäßige Besetzungswechsel frischen Wind und neue Erzählstränge in die Serie.

GZSZ ist längst mehr als nur eine Soap: Es ist tägliches Serien-Drama mit Spannung, Emotionen und Konflikten – verdichtet in 25 Minuten, die seit über 30 Jahren ein Millionenpublikum fesseln. Wer große Gefühle, persönliche Entwicklungen und überraschende Wendungen mag, ist hier genau richtig.