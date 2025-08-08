Erik wird in "GZSZ" klar, dass er Toni um nichts in der Welt verlieren möchte. Während Zoe und Carlos planen, mischt sich John ein – mit klaren Absichten.
19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten
Erik wird klar, wie wichtig ihm Toni ist, und ergreift spontan die Initiative, um sie zu halten. Doch Matilda wirft ihm vor, mit ihren Gefühlen zu spielen. Johanna hadert damit, Berlin nicht besucht zu haben – nicht ahnend, dass Julian und Matilda sie anlügen. Zoe und Carlos arbeiten an ihrer gemeinsamen Zukunft, stoßen aber auf Widerstand: John erhebt Ansprüche auf das Sorgerecht für Clara – und zeigt dabei wenig Rücksicht.