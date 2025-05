Set von "Only Murders in the Building" Meryl Streep und Martin Short küssen sich bei Dreharbeiten

Am Set von "Only Murders in the Buidling" zeigen Meryl Streep und Martin Short romantische Szenen. Händchen halten und Küsse - in der Serie sind sie ein frisch verheiratetes Paar. Ist bei den beiden Hollywoodstars auch privat mehr als Freundschaft im Spiel?