19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten
Während Matilda bemüht ist, Julians Fehler wieder gutzumachen, richtet Erik seine Aufmerksamkeit ganz auf die Beziehung mit Toni – bis ihn unerwartet die Eifersucht packt. John strebt das alleinige Sorgerecht für Clara an, überzeugt davon, dass Zoe keine tiefen Muttergefühle hegt. Doch liegt er mit seinem Urteil wirklich richtig?