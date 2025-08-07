In "GZSZ" ist John fest entschlossen, das alleinige Sorgerecht für Clara zu beantragen. Während Matilda sich bemüht, Julians Fauxpas auszubügeln, beginnt Erik plötzlich, an Tonis Loyalität zu zweifeln.

Während Matilda bemüht ist, Julians Fehler wieder gutzumachen, richtet Erik seine Aufmerksamkeit ganz auf die Beziehung mit Toni – bis ihn unerwartet die Eifersucht packt. John strebt das alleinige Sorgerecht für Clara an, überzeugt davon, dass Zoe keine tiefen Muttergefühle hegt. Doch liegt er mit seinem Urteil wirklich richtig?

Gute Zeiten, schlechte Zeiten – Deutschlands erfolgreichste Daily Soap

„Gute Zeiten, schlechte Zeiten“, kurz GZSZ, ist die bekannteste und langlebigste Daily Soap im deutschen Fernsehen. Seit 1992 läuft sie werktäglich um 19:40 Uhr auf RTL – und hat sich längst zu einem popkulturellen Phänomen entwickelt. Die Serie spielt in Berlin, genauer gesagt im Kiez rund um den fiktiven Kollekiez, mit zentralen Orten wie dem Mauerwerk, dem Vereinsheim oder dem Kiezkauf.

Im Mittelpunkt stehen das Leben, Lieben und Leiden von Freundeskreisen, Familien und Paarkonstellationen. Thematisch deckt GZSZ eine große Bandbreite ab: Beziehungsdramen, Eifersucht, Freundschaft, Betrug, Krankheit, Karriere, Gewalt, Sucht – oft nah an gesellschaftlichen Debatten, manchmal emotional überzeichnet, aber immer nah an den Figuren.

Viele Charaktere sind über Jahre gewachsen und beim Publikum fest verankert – etwa Jo Gerner, eine der zentralen Figuren der letzten Jahrzehnte. Gleichzeitig sorgt ein ständiger Wechsel im Cast dafür, dass immer wieder neue Geschichten und Generationen eingebunden werden.

GZSZ ist mehr als eine Soap – sie ist eine tägliche Dosis Drama, Spannung und Emotion, verpackt in 25 Minuten Fernsehen, die Millionen Zuschauer seit über 30 Jahren begleiten. Wer auf große Gefühle, intensive Konflikte und wechselnde Allianzen steht, kommt hier auf seine Kosten.