1 Johanna (Charlott Reschke) nimmt schweren Herzens Abschied von Moritz (Lennart Borchert, l.) und Luis (Marc Weinmann). Foto: RTL / Rolf Baumgartner

In "GZSZ" werden Luis und Moritz von unerwartetem Besuch am See überrascht.











Link kopiert



19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Luis und Moritz verbringen einen schönen Tag am See, als plötzlich ein unerwarteter Besucher auftaucht. Luis wird nervös, versucht jedoch, sich vor Moritz nichts anmerken zu lassen. Flo spricht Jonas vorsichtig auf das an, was sie am Vorabend im Mauerwerk beobachtet hat. Kann Jonas ihre Bedenken zerstreuen?