1 Lilly (Iris Mareike Steen) will ein klärendes Gespräch mit Nihat (Timur Ülker). Foto: RTL / Rolf Baumgartner

In "GZSZ" lässt Nihat seinen Frust an Julian aus.











19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Nihat lässt seinen Ärger an Julian aus. Hält ihre neue Freundschaft das aus? Tobias vertraut Alicia sein Geheimnis an, was Alicia völlig überfordert.