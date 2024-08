1 "GZSZ": Flo erklärt Moritz ihre Rettungspläne für das Unternehmen ihres Vaters. Foto: RTL / Rolf Baumgartner

In "GZSZ" hofft Flo, das Unternehmen ihres Vaters mit Gerners Hilfe doch noch retten zu können.











Link kopiert



19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Flos Suche nach einem Investor bleibt erfolglos. John stellt den Kontakt zu Gerner her, wofür Flo dankbar ist. Gibt es noch eine Chance, dass sie das Unternehmen ihres Vaters retten kann? Erik und Toni starten motiviert in ihr neues gemeinsames Projekt, obwohl ein großer Weg vor ihnen liegt. Dennoch genießen sie bereits jetzt den Sommer in vollen Zügen.