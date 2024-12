GZSZ-Vorschau heute: Justus kann einen Einbrecher fassen (5.12.24)

1 Nach all den Strapazen erreichen Maren (Eva Mona Rodekirchen, r.), Michael "Michi" (Lars Pape, 2.v.r.), Lilly (Iris Mareike Steen) und Jonas (Felix van Deventer) endlich ihr traumhaftes Ziel. Foto: RTL / Anna Riedel

In "GZSZ" reisen die Seefelds nach Spanien und müssen es mit einem Einbrecher aufnehmen. Justus stellt ihn.











Link kopiert



19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Die Seefelds fliegen nach Spanien, doch kurz vor dem Abflug verliert Maren den Verlobungsring für Michi. Katrin, die in Barcelona geschäftlich unterwegs ist, bietet ihre Hilfe an, kämpft jedoch selbst mit Schwierigkeiten. Währenddessen wird in Marens Ferienhaus eingebrochen. Jonas stellt den Einbrecher, doch die Familie ist uneins, ob sie die Polizei einschalten soll, was die Situation noch komplizierter und gefährlicher macht.