GZSZ-Vorschau heute: Carlos will Zoe nicht aufgeben (5.9.25)

In "GZSZ" überlegt Michi, ob er die Freundschaft zu Carlos wieder aufleben lassen soll.
19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten
Katrin kann nicht verhindern, dass eine heikle Veröffentlichung an die Öffentlichkeit gelangt. Um Johanna zu schützen, schiebt sie den Vorfall jemand anderem unter. Carlos kämpft um seine Beziehung zu Zoe, was Michi emotional berührt. Während er darüber nachdenkt, die Freundschaft mit Carlos wieder aufzunehmen, erkennt Zoe, dass der Kontakt zu Michi für sie auch von Vorteil sein könnte.