1 "GZSZ": Maren steht, was den Unfall betrifft, fest an der Seite von Michi. Foto: RTL / Rolf Baumgartner

In "GZSZ" versucht Maren, den von Selbstzweifeln geplagten Michi wieder aufzubauen. Flos Firma gerät in finanzielle Schwierigkeiten.











19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Flos Firma gerät in finanzielle Schwierigkeiten, als ein wichtiger Kunde abspringt. Sie hofft jedoch, durch einen Pitch bei Katrin einen neuen Auftrag zu bekommen, gerät aber kurz vorher mit Katrin in Konflikt. Michi zweifelt inzwischen an seiner eigenen Erinnerung, aber Maren hält fest zu ihm.