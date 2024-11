1 Michael "Michi" (Lars Pape, l.) freut sich über Nihats (Timur Ülker) Geburtstagsüberraschung. Foto: RTL / Rolf Baumgartner

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Jessica versteht nicht, warum ihre Kreditkarte gesperrt wurde, und entdeckt dank Yvonnes Hilfe, dass sie durch ihre zahlreichen Einkäufe in letzter Zeit in eine Schuldenfalle geraten ist. Nihat setzt in seiner neuen WG strenge Regeln durch, was Erik verärgert. Doch schon bald benötigt Nihat Eriks Hilfe, als er spontan als Trainer bei einem Sportkurs einspringen muss.