Moritz erlebt eine brenzlige Situation in der U-Bahn – doch sein Retter taucht wieder auf, wo er es am wenigsten erwartet.
GZSZ heute wegen Basketball-EM nicht im TV
Die heutige Folge von „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ am 03.09. um 19:40 Uhr fällt aus, da stattdessen die Basketball-EM mit dem Spiel Finnland gegen Deutschland live übertragen wird. Die aktuelle Folge 8349 steht jedoch bereits jetzt bei RTL+ zum Abruf bereit und wird morgen, am 04.09., um 9:00 Uhr zur gewohnten Zeit auf RTL ausgestrahlt.