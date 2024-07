1 Carlos (Patrick Fernandez) ist beschämt, Alicia (Josefin Bressel, r.) immer weiter in sein Lügenkonstrukt hineinzuziehen. Links Toni (Olivia Marei Foto: RTL / Rolf Baumgartner

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Jonas ist vor einem Abendessen mit Flo und dessen chaotischer Familie nervös, doch Flo fühlt sich schnell wohl im Familienkreis. Aber kann Jonas nun wirklich entspannen? Emily will im Machtkampf mit Katrin nicht nachgeben und ihren Standpunkt durchsetzen. Doch Moritz fällt ihr in den Rücken, was Emily als Verrat empfindet.